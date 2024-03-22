Korkunç kaza! Bina ile istinat duvarı arasına düştü

Yokuş aşağı seyir halinde olan Mehmet Ulu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki evin korkuluklarına çarptı. Korkulukları kıran otomobil, binayla istinat duvarı arasına düştü, sürücü ise araçta sıkıştı.
Gürültüyü duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yarım saatlik müdahalesiyle araçtan çıkarılan Mehmet Ulu hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Mehmet Ulu, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.