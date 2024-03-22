- Asayiş

Korkunç kaza! Bina ile istinat duvarı arasına düştü

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Bursa'da yol kenarındaki evin korkuluklarını kırıp, binayla istinat duvarı arasına düşen otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ulu (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! Bina ile istinat duvarı arasına düştü mask
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Yokuş aşağı seyir halinde olan Mehmet Ulu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki evin korkuluklarına çarptı. Korkulukları kıran otomobil, binayla istinat duvarı arasına düştü, sürücü ise araçta sıkıştı.

Gürültüyü duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yarım saatlik müdahalesiyle araçtan çıkarılan Mehmet Ulu hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Mehmet Ulu, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Kaynak: DHA
# Polis, sağlık, Otomobil

22 Mar 2024 - 19:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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