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Karabük Üniversitesi'nde HIV paniği büyüyor: Hasta sayısı çoğalıyor mu?

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Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi her geçen büyümeye devam ediyor. Yabancı öğrenci sayısındaki artış sorunları da beraberinde getirdi. Pek çok öğrencinin yabancı öğrencilerle yaşadıkları ilişki sonrası hastalık kaptığı ortaya çıktı.

Karabük Üniversitesi'nde HIV paniği büyüyor: Hasta sayısı çoğalıyor mu? mask
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Karabük Üniversitesi'ndeki yabancı öğrenci sayısındaki artış kamuoyunun da son dönemde dikkati çekmeye başladıİnşaat Mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen yoklama listesinde, 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu görülüyor. Gazeteci Gamze Dağ'ın paylaştığı sınıf listesindeki öğrencilerin çoğunun Afrika kökenli olduğu görülüyor. 

ÖĞRENCİLER HIV VE HPV ŞÜPHESİYLE HASTANELERE GİDİYOR

Üniversitenin sosyal medyadaki itiraf sayfasına ise öğrencilerle korkunç itiraflar gelmeye başladı. Afrika kökenli öğrencilerle birliktelik yaşayan öğrencilerin HPV ve HIV şüphesiyle hastaneye gittiği ortaya çıktı. Üniversitede yaşanan bu olay kısa sürede gündem oldu. 

'KARABÜK'Ü AFRİKA'YA, AFRİKA'YI KARABÜK'E TAŞIYACAKLAR'

Üniversitenin yabancı öğrenci sayısındaki artışı sonrasında Rektör Refik Polat'ın 2 yıl önce yaptığı bir konuşmayı tekrar gündeme getirdi.  O yıl üniversitede 1300'den fazla Çadlı öğrenci olduğunu aktaran Polat şu ifadeleri kullanmıştı; "4 senedir Çad'ın en iyi 1000 öğrencisi arasından öğrenci almaya çabalıyoruz. Senegal'in en iyi 8 lisesinin müdürleriyle toplantı yaptık. Bakış açınızı 80 milyonun ötesine, 8 milyara taşımazsanız bunu başaramazsınız. Biz 8 milyara bakıyoruz. Dünya üniversitesi olma yolunda çok hızlı adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası 12 bin öğrencimiz var. Bizim derdimiz ekonomi değil bizim derdimiz kaliteli eğitim. Bizim 5 bin Afrikalı öğrencimiz var. Karabük'ü Afrika'ya, Afrika'yı da Karabük'e taşıyacaklar. Bunu göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

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22 Mar 2024 - 19:00 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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