22 Mar 2024 - 18:55- Gündem G:

Korkunç kaza! Tır ışıkta bekleyen minibüsle çarpıştı

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Tekirdağ'da tır ışıkta bekleyen minibüse çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Tır ışıkta bekleyen minibüsle çarpıştı mask
Korkunç kaza! Tır ışıkta bekleyen minibüsle çarpıştı
Korkunç kaza! Tır ışıkta bekleyen minibüsle çarpıştı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tırın kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptığı kazada 1'i ağır yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Veliköy Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy yönüne seyreden Ü.Ö. yönetimindeki 22 BG 389 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen M.U.'nun kullandığı 10 AEU 084 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ve tır savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kazada, minibüste yabancı uyruklu oldukları belirlenen 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, tır sürücüsü Ü.Ö.'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA
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22 Mar 2024 - 18:55 DHA Tekirdağ- Gündem

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