22 Mar 2024 - 18:30- Magazin G:

Can Yaman'ın İtalyan diziden alacağı para dudak uçuklattı!

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Oyuncu Can Yaman, Sandokan dizisinden bölüm başına 5.200.000 TL alacak.

Can Yaman'ın İtalyan diziden alacağı para dudak uçuklattı! mask
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Ünlü  oyuncu Can Yaman, İtalya'da yayınlanacak olan 'Sandokan' dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Kariyerine İtalya'da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

İtalya'da yakında başlayacak olan dizide bir korsanı canlandıracak olan Can Yaman sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

İddiaya göre Can Yaman, Sandokan dizisinden bölüm başına 150 bin Euro kazanacak. Bu rakam güncel kur ile yaklaşık 5.200.000 TL yapıyor.

Can Yaman’ın, rekor bir ücrete imza attığı 'Sandokan' dizisinin çekimlerinin 22 Nisan'da başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: KARAR
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22 Mar 2024 - 18:30 - Magazin

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