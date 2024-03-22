22 Mar 2024 - 18:15- Spor G:

Ülkemizde de forma giymişti. Dünyaca ünlü futbolcu tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

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İtalya'da bir kadına yapılan toplu saldırı nedeniyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezayı kendi ülkesi Brezilya'da çekmesine karar verilen dünyaca ünlü futbolcu Robinho evine gelen federal polis ekipleri tarafından yakalandı. Robinho bir dönem Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir formaları giymişti

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İtalya'da bir kadına yönelik yaptığı toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını ülkesinde çekmesine karar verilen Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı.

Robinho'nun temyiz başvurusunun sonucu belli olana kadar tutuklanmasının durdurulması yönündeki talebi Brezilya basınında yer alan haberlere göre reddedildi. 40 yaşındaki Robinho evinde federal polis ekipleri tarafından yakalandı.  Robinho bir dönem Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir formaları giymişti

CEZAYI ÜLKESİNDE ÇEKMESİNE KARAR VERİLDİ

Robinho, 2013 yılında Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı. İtalya Adalet Bakanlığı, Robinho'nun cezasının onanmasının ardından 2022'de Brezilya'ya iade talebi göndermişti. Brezilya Yüksek Mahkemesi, Robinho'nun aldığı cezanın ülkede de geçerli olmasını kararlaştırmıştı.
Ülkemizde de forma giymişti. Dünyaca ünlü futbolcu tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi

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22 Mar 2024 - 18:15 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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