22 Mar 2024 - 18:10- Gündem G:

Antalya'da yangın! Evden bir anda alevler yükseldi

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Antalya'nın Demre ilçesinde dairede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Antalya'da yangın! Evden bir anda alevler yükseldi mask
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Demre'ye bağlı Gökyazı Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında, Ahmet Akpınar'a ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle  yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın bir anda büyüdü. Duman ve alevleri gören komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekiplerisevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA
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22 Mar 2024 - 18:10 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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