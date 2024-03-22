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Rusya ve Çin, Gazze ateşkesini veto etti

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Rusya ve Çin, ABD’nin New York kentinde bugün toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde görüşülen, ateşkes ve Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan kararı veto etti.

Rusya ve Çin, Gazze ateşkesini veto etti mask
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BMGK’da daha önce ABD tarafından veto edilen ateşkes çağrısı, bugün ABD tarafından yeniden düzenlenerek sunuldu. Rusya BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, 30 bin Gazzelinin ölümünden sonra ABD’nin nihayet ateşkesi tanıdığını, karar tasarısında ‘zorunluluk’ kelimesini kullanarak Konsey'e ‘ bir ürün satmaya’ çalıştığını ifade etti. Nebenzia, metinde ateşkes çağrısının olmadığını ayrıca vurguladı.

RUSYA, CEZAYİR VE ÇİN'DEN VETO

Karar tasarısı, Rusya, Cezayir ve Çin tarafından veto edilirken 11 üye ülke tarafından lehte oy aldı. İlk ateşkes çağrısı içeren karar tasarısını Şubat’ta BMGK oylamasına sunan Cezayir ise o zaman tasarının kabul edilmesi halinde binlerce hayatın kurtarılabileceğini belirtti.

Kaynak: DHA
# Bir, ifade, etti, sonra

22 Mar 2024 - 17:52 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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