Alanya'nın en uğrak yerlerinden biriydi; alev alev yandı

Alanya'nın Oba-Tosmur sınırında bulunan 38 numaralı sahil büfesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar ve alevlerin yükselmesiyle durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Sahil büfe yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi