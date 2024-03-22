Tren traktörle çarpıştı! Sürücü yaralandı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde trenin çarptığı traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Isparta-İzmir seferini yapan yolcu treni, İncesu köyü Keçiborlu-Karakuyu istasyonu mevkisinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet S'nin (40) kullandığı traktöre çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Mehmet S, ilk müdahalenin ardından önce Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Bu arada, çarpışma anı, yolcu treninin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.