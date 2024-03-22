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Kara yolunu su bastı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde sağanak nedeniyle Siirt-Batman kara yolunu su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kara yolunu su bastı mask
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Siirt- Batman kara yolunu Konakpınar köyü mevkisinde su bastı. Oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. 

Kaynak: DHA
# sağanak, Batman, Siirt

22 Mar 2024 - 17:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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