- Asayiş

Hayvana şiddet bitmiyordu! 6 yavru kediyi farklı katlara...

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sitede 6 yavru kedi başları kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Hayvana şiddet bitmiyordu! 6 yavru kediyi farklı katlara... mask
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Bir sokak kedisi kısa süre önce bir sitedeki binanın girişinde doğum yaparak 6 yavru dünyaya getirdi. Yavruları gören bina sakinleri de kullanılmayan bir bebek arabasını kedilere yuva yaptı. Dün sabah saatlerinde dairelerinden çıkanlar, yavru kedileri, farklı katların koridorlarında başları kesilerek öldürülmüş halde buldu. Öte yandan yavru kedilerin annelerinin de kuyruğunun kesildiği görüldü. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA
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22 Mar 2024 - 17:05 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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