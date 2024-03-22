22 Mar 2024 - 16:55- Asayiş G:

Şok kaza! Ünlü şarkıcı belediye otobüsünün altında kaldı

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Ankara'da korkunç bir kaza yaşandı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen şarkıcı Metin Çelik'e belediye otobüsü çarptı. Çelik kaza yerinde hayatını kaybetti

Şok kaza! Ünlü şarkıcı belediye otobüsünün altında kaldı mask
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Akşam saatlerinde Kızılay Meydanı'nda meydana gelen kazada  Ankara’nın yerel sanatçılarından Metin Çelik, araçların geçişi esnasında karşıdan karşıya doğru yürümeye başladı. Bu sırada belediye otobüsü Çelik'e çarptı. Olay yerine ihbar sonucu gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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22 Mar 2024 - 16:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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