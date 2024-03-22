Şok kaza! Ünlü şarkıcı belediye otobüsünün altında kaldı

Akşam saatlerinde Kızılay Meydanı'nda meydana gelen kazada Ankara’nın yerel sanatçılarından Metin Çelik, araçların geçişi esnasında karşıdan karşıya doğru yürümeye başladı. Bu sırada belediye otobüsü Çelik'e çarptı. Olay yerine ihbar sonucu gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi