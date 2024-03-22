22 Mar 2024 - 16:53- Gündem G:

Feci kaza! İşçi servisi ile tır kafa kafaya çarpıştı

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Bursa'da tır ile karşı şeritten gelen işçi servisi çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Feci kaza! İşçi servisi ile tır kafa kafaya çarpıştı mask
Feci kaza! İşçi servisi ile tır kafa kafaya çarpıştı
Feci kaza! İşçi servisi ile tır kafa kafaya çarpıştı
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Bursa’nın İznik ilçesinde, şerit ihlali yaptığı belirtilen işçi servis midibüsüyle tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. İznik’ten Orhangazi istikametine seyreden Fatih Koç (35) yönetimindeki 06 CKC 118 plakalı tır ile karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen İbrahim Cengiz’in (61) kullandığı 77 ABY 036 plakalı, fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile midibüsteki işçiler Burak Partal, Muhammet Yıldırım, Murat Gümüş, Medine Acar, Bahadır Bozan ve Sebahat Bozan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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22 Mar 2024 - 16:53 - Gündem

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