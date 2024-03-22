22 Mar 2024 - 16:41- Magazin G:

Yalı Çapkı'nında flaş ayrılık

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Fenomen dizi Yalı Çapkı'nında önümüzdeki bölümlerde flaş bir ayrılık yaşanacak.

Yalı Çapkı'nında flaş ayrılık mask
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“Yalı Çapkını” dizisi ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in başrolünü paylaştığı dizinin yeni bölümünde bomba bir ayrılık yaşanacak.

Diziye 2. sezonun başında Halis Ağa’nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet olarak dahil olan Binnur Kaya ekibe veda edecek.

Diziye vedası çok konuşulacak olan Nükhet karakteri, senaryo gereği sağlık sorunlarını çözmek için projeye veda edecek. Karakterin ileriki bölümlerde tekrar diziye geri dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı dizide Halis Ağa'nın Hattuç ile evleneceğini açıklaması büyük yankı uyandıracak.

Kaynak: MYNET
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22 Mar 2024 - 16:41 - Magazin

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