Yalı Çapkı'nında flaş ayrılık

“Yalı Çapkını” dizisi ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in başrolünü paylaştığı dizinin yeni bölümünde bomba bir ayrılık yaşanacak.
Diziye 2. sezonun başında Halis Ağa’nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet olarak dahil olan Binnur Kaya ekibe veda edecek.
Diziye vedası çok konuşulacak olan Nükhet karakteri, senaryo gereği sağlık sorunlarını çözmek için projeye veda edecek. Karakterin ileriki bölümlerde tekrar diziye geri dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı dizide Halis Ağa'nın Hattuç ile evleneceğini açıklaması büyük yankı uyandıracak.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.