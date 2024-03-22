Alanya'da seçimi fırsat bilen bilene: 'Hastane kaçak yapıya başladı' iddiası

Bütün Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da yaklaşan yerel seçimler öncesi meydanı boş bulan gözü açıklardan kanunları ve mevzuatı hiçe sayan kaçak yapılaşma haberleri gelmeye devam ediyor.

İhbar hattımıza ulaşan görüntülerde iddiaya göre, Özel Yaşam Hastanesi'nin otopark alanını demir profillerle kapatarak kapalı alan oluşturduğu ve bunun mevzuata aykırı olduğunu savunan vatandaş yetkililerin orta yerde yapılan bu kanunsuz işe neden müdahale etmediğini merak ettiğini söyledi.