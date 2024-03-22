22 Mar 2024 - 16:24- Gündem G:

Alanya'da seçimi fırsat bilen bilene: Hastane kaçak yapıya başladı

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Alanya'da yaklaşan yerel seçimleri fırsat bilen bazı gözü açıklar kaçak yapılara hız verdi. Vatandaşlar mevzuatta böyle bir uygulama yokken buna kimlerin göz yumduğunu merak ediyor.

Alanya'da seçimi fırsat bilen bilene: Hastane kaçak yapıya başladı mask
Alanya'da seçimi fırsat bilen bilene: Hastane kaçak yapıya başladı
Alanya'da seçimi fırsat bilen bilene: Hastane kaçak yapıya başladı
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Bütün Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da yaklaşan yerel seçimler öncesi meydanı boş bulan gözü açıklardan kanunları ve mevzuatı hiçe sayan kaçak yapılaşma haberleri gelmeye devam ediyor.

Alanya'da seçimi fırsat bilen bilene: Hastane kaçak yapıya başladı

İhbar hattımıza ulaşan görüntülerde Özel Yaşam Hastanesi'nin otopark alanını demir profillerle kapatarak kapalı alan oluşturduğu ve bunun mevzuata aykırı olduğunu savunan vatandaş yetkililerin orta yerde yapılan bu kanunsuz işe neden müdahale etmediğini merak ettiğini söyledi.

Alanya'da seçimi fırsat bilen bilene: Hastane kaçak yapıya başladı
Alanya'da seçimi fırsat bilen bilene: Hastane kaçak yapıya başladı
Alanya'da seçimi fırsat bilen bilene: Hastane kaçak yapıya başladı
# devam, türkiye, Alanya

22 Mar 2024 - 16:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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