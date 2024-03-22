Alanya'da seçimi fırsat bilen bilene: Hastane kaçak yapıya başladı

Bütün Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da yaklaşan yerel seçimler öncesi meydanı boş bulan gözü açıklardan kanunları ve mevzuatı hiçe sayan kaçak yapılaşma haberleri gelmeye devam ediyor.
İhbar hattımıza ulaşan görüntülerde Özel Yaşam Hastanesi'nin otopark alanını demir profillerle kapatarak kapalı alan oluşturduğu ve bunun mevzuata aykırı olduğunu savunan vatandaş yetkililerin orta yerde yapılan bu kanunsuz işe neden müdahale etmediğini merak ettiğini söyledi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.