Alanya'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutmuştu: Olayda son dakika gelişmesi...

Olay, 16 Mart’ta saat 18.30 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Memleketi Adana'dan 6 ay önce dönen Necmettin B., daha önce aynı apartmanda oturduğu ve husumetli olduğu Ayhan Haydar Fidanboy'u aracından indiği sırada tabanca ile vurdu. Şüpheli motosikletle kaçarken, vücuduna 12 kurşun isabet eden Fidanboy, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Ayhan Haydar Fidanboy'un cenazesi Antakya'da defnedildi. Ruhsatsız silah bulundurma ve cinayetten kaydı olduğu öğrenilen Necmettin B. ise Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün yakalandı. Necmettin B., karakoldaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.