22 Mar 2024 - 15:45- Spor G:

Alanyaspor'dan hazırlık maçına davet!

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Curaçao Milli Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

Alanyaspor'dan hazırlık maçına davet! mask
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TRENDYOL Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, lige verilen milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Turuncu yeşilli ekip, Antalya'da kamp yapan Curaçao Milli Takımı ile özel maçta karşı karşıya gelecek. 24 Mart Pazar günü saat 15.30'da oynanacak olan özel maça sporseverleri davet eden Corendon Alanyaspor Kulübü, taraftarların mücadeleyi ücretsiz olarak izleyebileceklerini açıkladı. (Toygar DİM)
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22 Mar 2024 - 15:45 - Spor

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