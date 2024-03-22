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Turabi Survivor'a geri mi dönüyor? 'Bazılarına kötü haberlerim var'

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Survivor All Star 2024'ün favori yarışmacılarından biri olan ve tekrar eden sakatlıkları sonucu adayı terk etmek zorunda kalan Turabi'den kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Turabi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Bazılarına kötü haberlerim var' diyerek adaya geri döneceği mesajını mı verdi?

Turabi Survivor'a geri mi dönüyor? 'Bazılarına kötü haberlerim var' mask
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Büyük tartışmalar kavgalar ve değişik olaylarla gündemden bür türlü düşmeyen Survivor'da şampiyonluk savaşı bütün şiddeti ile devam ediyor.

En son tekrar eden sakatlıkları sebebi ile adayı terk etmek zorunda kalan turabi'den izleyenlerin kafasını karıştıran bir açıklama geldi.

Turabi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bazılarına kötü haberlerim var' diyerek adaya döneceği sinyallerini verdi.
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22 Mar 2024 - 15:33 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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