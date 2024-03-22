22 Mar 2024 - 15:33 - Magazin

Turabi Survivor'a geri mi dönüyor? 'Bazılarına kötü haberlerim var'

Survivor All Star 2024'ün favori yarışmacılarından biri olan ve tekrar eden sakatlıkları sonucu adayı terk etmek zorunda kalan Turabi'den kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Turabi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Bazılarına kötü haberlerim var' diyerek adaya geri döneceği mesajını mı verdi?