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Cübbeli Ahmet'ten cemaatte tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi

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Mahmut Ustaosmanoğlu vefat ettikten sonra İsmailağa cemaatinde posta oturma hakkının kendisinde olduğunu iddia eden Cübbeli Ahmet, bir video yayınlayarak cemaatin ileri gelenlerine çarşamba akşamına kadar süre verdi.

Cübbeli Ahmet'ten cemaatte tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi mask
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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden İsmailağa Cemaati'nde başa kimin geçeceği tartışma konusu olmuştu. Cübbeli Ahmet Hoca, Ustaosmanoğlu'nun kendisini işaret ettiğini belirtse de istediğini elde edememişti.

"İZİN VERİRLERSE SUSACAĞIM"

Hasan Kılıç başa geçtiği cemaat içerisindeki tartışmalar devam ederken Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Bir video yayınlayarak cemaatin ileri gelenlerine çarşamba akşamına kadar süre veren Cübbeli Ahmet Hoca, "Eğer beni Hasan Efendi Hocamızla görüştürürler ve ona Rabıta konusundaki şikayetlerimi aktarmama, aldığım cevabı da paylaşmama izin verirlerse susacağım" şartını sundu.

"KÖPRÜDEN ÖNCE SOK ÇIKIŞ"

Kaydettiği videoya, "İsmailağa'ya son ihtar!" başlığını ekleyen Cübbeli Ahmet Hoca, şunları söyledi: "Bildiklerimi söyleyince bazıları insan içine çıkamayacak. Köprüden önce son çıkış! Çarşamba 22:30'a kadar bu teklifim kabul görürse susacağım, değilse onlar düşünsün!"
# Bir, devam, Son, tartışma

22 Mar 2024 - 15:30 - Gündem

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