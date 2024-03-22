22 Mar 2024 - 14:49- Gündem G:

Alanya'da yine kıyı katliamı! Dur diyecek yok mu?

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Alanya’da iddiaya göre, Ramira Beach Hotel’in sahilinde iş makinaları eşliğinde ortalığı toz dumana katarak devam eden deniz doldurma işlemi tepkilere neden oldu. Güpegündüz hiçbir kural ve kanundan çekinmeden yapılan bu çalışmanın izni var mı, yok mu bilinmiyor.

Alanya'da yine kıyı katliamı! Dur diyecek yok mu?
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Gündemde temiz sahilleri ve kaliteli otelciliği ile olması gereken Alanya'da yine bir kıyı katliamı haberi manşetlere çıktı.

SAHİL SAVAŞ ALANI GİBİ

Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde sahilde çalışan iş makineleri denizi doldururken görüntülendi. Ramira Beach Hotel’in sahilinde yapıldığı iddia edilen çalışmaların günlerdir sürdüğü, hiçbir yetkilinin müdahale etmediği ve buna bağlı olarak denizin renginin de çamur gibi olduğu belirtildi.

"YETKİLİLERE YAPILAN İHBARLAR SONUÇSUZ KALDI"

Görüntüleri Dim TV WhatsApp ihbar hattına gönderen vatandaşlar yetkililere konuyu ilettiklerini fakat her hangi bir sonuç alamadıklarını söylediler.
# Bir, Alanya, Dim TV

22 Mar 2024 - 14:49 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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