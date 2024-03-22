- Ekonomi

Prim günü yetenler emekli olacak! 10 15 Yıllık SGK’lılara erken emeklilik tarihi hesap tablosu

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Türkiye’de çalışan milyonlarca insan için emeklilik, hem bir hak hem de geleceklerini güvence altına almak için önemli bir adımdır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların emeklilik planlamalarını kolaylaştırmak ve geleceğe daha güvenli adımlarla ilerlemelerini sağlamak amacıyla önemli bir girişimde bulundu. Resmi internet sitesinde yer alan yeni emeklilik hesaplama tablosu, bu önemli adımın somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Prim günü yetenler emekli olacak! 10 15 Yıllık SGK’lılara erken emeklilik tarihi hesap tablosu mask
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SGK’nın bu yenilikleri, vatandaşların geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerini sağlayarak emeklilik planlamalarını daha bilinçli bir şekilde yapmalarına olanak tanıyor. Bu adımlar, özellikle emeklilik konusunda yaşanan belirsizlikleri minimuma indirerek herkes için daha öngörülebilir bir sürecin kapılarını aralıyor.

Üç Temel Koşul İle Emeklilik Hakkı

SGK tarafından emeklilik için belirlenen üç ana koşul bulunmaktadır: yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı. Bu koşulları yerine getiren her vatandaş, emeklilik hakkını kazanmaktadır. Özellikle 10 yıl (3600 gün) çalışmış veya bu süreye denk borçlanma yapmış sigortalılar, erken emeklilik avantajlarından yararlanma şansına sahiptir.

1999 Sonrası Kısmi Emeklilik Hakkı

9 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olan vatandaşlar için kısmi emeklilik hakkı bulunmaktadır. Bu durum, 25 yıl ve 4500 gün şartını içermekte olup, ilgili koşulları yerine getirenler ilk sigortalandıkları tarihten itibaren 25 yıl geçtikten ve 4500 gün prim ödedikten sonra emeklilik hakkı kazanmaktadır. Bağ-Kurlu çalışanlar için de benzer şekilde kısmi emeklilik şartları mevcuttur.

Doğum ve Askerlik Borçlanması İmkanları

Kadın çalışanlar için doğum borçlanması büyük bir avantaj sağlamaktadır. Sahip oldukları çocuk sayısına göre, 2160 güne kadar prim kazanımı mümkündür. Askerlik borçlanması ise özellikle askerlikten önce sigortalı olarak çalışmış kişiler için emeklilik prim gün sayısını artıran bir fırsat olarak dikkat çekiyor.

Yaştan Emeklilik Koşulları

Yaştan emeklilik, belirli bir prim günü, sigortalılık süresi ve yaşın doldurulması koşuluyla gerçekleşiyor. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile farklı emeklilik şansları sunan bu sistem, kadın ve erkekler için farklı yaş şartları uygulamaktadır. Örneğin, belirli tarihler arasında şartları yerine getiren erkekler 56, kadınlar ise 52 yaşında emeklilik imkanına kavuşabilmektedir. Bu tarihler ilerledikçe, emeklilik yaşı da artış göstermektedir.

Bu yeni adımlarla, Türkiye’de emeklilik planlaması daha şeffaf ve erişilebilir hale gelmekte ve vatandaşlar geleceklerini daha sağlam temellere oturtma fırsatı bulmaktadır.

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22 Mar 2024 - 14:46 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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