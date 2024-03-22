Antalya Havalimanı'nda skandal talimat! Sayısız insanın hayatı hiçe sayılmış

Antalya Havalimanı'nda meydana gelen ve güvenlik protokollerinin ihlal edildiği olay, havalimanı çalışanlarının ihbarı üzerine ortaya çıktı. Güvenlik şefinin talimatı ile binlerce bavul, yeterli güvenlik kontrolünden geçirilmeden farklı ülkelere gönderildi.

Halk TV'den Mustafa Balcı'nın haberine göre; Fraport TAV Antalya Havalimanı’nda görevli güvenlik görevlilerinin bulunduğu WhatsApp grubuna iletilen mesajda, güvenlik şefi M. S.’nin talimatı doğrultusunda 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde, 3’üncü güvenlik bölgesine gelen bagajlara kontrol işlemi yapılmayacağı ancak tutanaklara ‘kontrol edildi’ ibaresinin işleneceği söylendi.

'KONTROL EDİLDİ' İŞARETİ

Güvenlik şefi M.S. tarafından verilen talimat doğrultusunda, 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde Antalya Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçirilmesi gereken bagajlar, kontrol edilmeden seyahat ettirildi. Güvenlik protokollerine göre şüpheli görülen bagajların detaylı incelemeden geçirilmesi gerekirken, bu adım atlanarak evraklar üzerinde kontrol edildiği işaretlendi.

Durumun emniyet güçlerine ve sonrasında savcılığa intikal etmesi üzerine başlatılan soruşturmada, çok sayıda güvenlik görevlisinin ifadesine başvuruldu. Güvenlik görevlileri, M.S.'nin talimatını teyit ederken, M.S. de verdiği talimatı ve amacını itiraf etti.

'TEKNİK ARIZA KAYNAKLI' SAVUNMASI

Havalimanı yönetimi, savcılığın talep ettiği görüntülerin teknik arıza nedeniyle kaydedilemediğini veya silindiğini ileri sürdü. Bu gelişmeler ışığında, savcılık uçuş yoğunluğu gerekçesiyle verilen talimatları dikkate alarak takipsizlik kararı verdi.

İhbarı yapan V.D.'nin karara itiraz etmesi ve olayın medyada geniş yer bulması, havalimanı güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı. Toplumun güvenliğini tehlikeye atan bu tür ihlaller, havalimanı güvenlik protokollerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: Halk TV