Survivor'da yeni krizin ayak sesleri: Hilmi Cem'in Aleyna'ya takıntısı ayyuka çıktı

TV8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor All Star'da önceki akşam düello öncesi "Bil Bakalım" oyunu oynandı. Daha önce adı Yunus Emre ile aşk dedikodularına karışan Aleyna'ya Hilmi Cem'in nefret dolu bakışları programa damga vurdu.

HİLMİ CEM NEDEN ÖYLE KİNLİ BAKTI

Hilmi Cem'in oyun esnasında Aleyna'ya olan bakışları dikkatleri üzerine çekti. Hilmi Cem'in bakışlarına ise izleyiciler anlam veremedi. Normal hayatta çok iyi iki arkadaş olan Aleyna ve Hilmi Cem'in Survivor'da yıldızları bir türlü barışmadı.

GÜNDEME OTURDU

Oyun sırasında Aleyna kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken Hilmi Cem'in Aleyna'ya attığı o garip bakış sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

ALEYNA İLE NE DERDİ VAR?

Bakışların gündem olmasının ardından sosyal medyada "Hilmi Cem'in Aleyna'yla ne derdi?" var şeklinde yorumlara neden oldu.