Alanya’da Kütüphane Haftası birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak

KÜTÜPHANELER Haftası Alanya’da birbirinden renkli etkinlerle kutlanacak. Hafta boyu sürecek programda öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Konaklı Kütüphanesi, Mahmutlar Kütüphanesi, Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi ile Demirtaş Hikmet Mustafa Akın Halk Kütüphanesi’nde çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.

EN ÇOK KİTAP OKUYANLARA ÖDÜL

Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, kütüphane kullanımının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, atölye çalışmalarının yanı sıra çok okuyanlara hediye ve başarı belgesi takdimi gibi etkinliklerle 60. Kütüphane Haftası kutlanacak.

Etkinlik programıyla ilgili detaylı bilgiler:

Demirtaş Kütüphanesi: 0242 510 20 85

Konaklı Kütüphanesi: 0242 510 21 05

Ebeveyn& Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi: 444 82 07-3401

Mahmutlar Kütüphanesi: 0242 510 20 57