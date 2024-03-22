Alanya’da Kütüphane Haftası birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak

KÜTÜPHANELER Haftası Alanya’da birbirinden renkli etkinlerle kutlanacak. Hafta boyu sürecek programda öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Konaklı Kütüphanesi, Mahmutlar Kütüphanesi, Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi ile Demirtaş Hikmet Mustafa Akın Halk Kütüphanesi’nde çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.
EN ÇOK KİTAP OKUYANLARA ÖDÜL
Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, kütüphane kullanımının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, atölye çalışmalarının yanı sıra çok okuyanlara hediye ve başarı belgesi takdimi gibi etkinliklerle 60. Kütüphane Haftası kutlanacak.
Etkinlik programıyla ilgili detaylı bilgiler:
Demirtaş Kütüphanesi: 0242 510 20 85
Konaklı Kütüphanesi: 0242 510 21 05
Ebeveyn& Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi: 444 82 07-3401
Mahmutlar Kütüphanesi: 0242 510 20 57
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.