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Alanya’da Kütüphane Haftası birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak

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Her yıl Mart ayının son pazartesi günü başlayan Kütüphane Haftası tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kütüphane Haftası kutlamaları, Alanya Belediyesi bünyesinde bulunan kütüphanelerde gerçekleşecek

Alanya’da Kütüphane Haftası birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak mask
Alanya’da Kütüphane Haftası birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak
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KÜTÜPHANELER Haftası Alanya’da birbirinden renkli etkinlerle kutlanacak. Hafta boyu sürecek programda öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Konaklı Kütüphanesi, Mahmutlar Kütüphanesi, Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi ile Demirtaş Hikmet Mustafa Akın Halk Kütüphanesi’nde çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.

Alanya’da Kütüphane Haftası birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak

EN ÇOK KİTAP OKUYANLARA ÖDÜL

Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, kütüphane kullanımının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, atölye çalışmalarının yanı sıra çok okuyanlara hediye ve başarı belgesi takdimi gibi etkinliklerle 60. Kütüphane Haftası kutlanacak.
Etkinlik programıyla ilgili detaylı bilgiler:
Demirtaş Kütüphanesi: 0242 510 20 85
Konaklı Kütüphanesi: 0242 510 21 05
Ebeveyn& Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi: 444 82 07-3401
Mahmutlar Kütüphanesi: 0242 510 20 57

Alanya’da Kütüphane Haftası birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak

# ilgili, Alanya, çocuk

22 Mar 2024 - 11:53 - Kültür-Sanat

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