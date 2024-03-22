- Ekonomi

200.000 TL maaşla çalışacak işçi bulamıyorlar: İş ihtiyacı olana büyük fırsat

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de değişen eğitim sistemi ve insanların masa başı işlere yönelmesi inşaat sektöründe personel krizini daha da derinleştiriyor. 200.000 TL maaşla işçi bulamadıklarını söyleyen sektör temsilcileri, "Boyacı, sıvacı, demirci, operatör... İnşaat işçileri altın değerinde. Sektörde iş çok ama işçi yok" ifadelerini kullandı.

200.000 TL maaşla çalışacak işçi bulamıyorlar: İş ihtiyacı olana büyük fırsat mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İnşaat sektöründe yaşanan durgunluk ve satışlardaki büyük düşüş yetmezmiş gibi yeni bir kriz patlak verdi. Ankara İnşaatçılar Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu, şantiye şeflerine 50 bin TL, kule vinç operatörlerine ise 200 bin TL maaş verildiğini söyledi. Düz işçilerin günlük 2 bin TL, aylık ise 100 bin TL kazandığını belirten Erkutoğlu, şap ustalarının da günlük 2 bin TL yevmiyeyle çalıştığını ve bulmakta zorlandıklarını kaydetti.

PERSONEL SIKINTISI ZİRVE YAPTI

Eleman sıkıntısının nedenlerini sıralayan Erkutoğlu, meslek okulları sayısının azalması ve teşvikin olmamasını söyledi. Avrupa'daki eğitim sistemini örnek almamız gerektiğini vurgulayan Erkutoğlu, "Neredeyse her ilde özel üniversite var. Meslek okullarını çoğaltmamız gerekir" dedi.

İSTANBUL DEPREMİ İLE BAŞETMEK İÇİN PERSONEL ŞART

Sektör temsilcileri, beklenen büyük İstanbul depremine de dikkat çekti. Kentsel dönüşümün bir an önce hızlanması gerektiğini, ancak eleman sıkıntısının bu konuda engel teşkil ettiğini vurguladı.

Erkutoğlu bir deprem olduğunda vinç ve kepçe operatörü gerekeceğini belirterek "Onları nerede bulacağız?" diye sordu.

# inşaat, İşçi, maaş, yövmiye, yevmiye, Kaç lira, Bir, başkan, deprem, eğitim, var, ankara

22 Mar 2024 - 11:04 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Araç sahipleri dikkat! Bu gece itibarıyla geçerli olacak mask
Araç sahipleri dikkat! Bu gece itibarıyla geçerli olacak
AK Partili isimden emekliler için kritik açıklama: Seyyanen zam gelecek mi... mask
AK Partili isimden emekliler için kritik açıklama: Seyyanen zam gelecek mi...
Bu belgeniz varsa yaşadınız! Duyan herkes oraya koştu... mask
Bu belgeniz varsa yaşadınız! Duyan herkes oraya koştu...
Bakan Şimşek'ten yeni düzenleme sinyali: Tapunuz varsa buna mutala dikkat edin! Yoksa başınız ağrıyabilir... mask
Bakan Şimşek'ten yeni düzenleme sinyali: Tapunuz varsa buna mutala dikkat edin! Yoksa başınız ağrıyabilir...
Bakan'dan onay geldi: Sağlık personellerine yeni düzenleme yolda! mask
Bakan'dan onay geldi: Sağlık personellerine yeni düzenleme yolda!
Emekliler müjde! Bakan duyurdu; 28 Mart'ta hesaplara yatırılacak mask
Emekliler müjde! Bakan duyurdu; 28 Mart'ta hesaplara yatırılacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber