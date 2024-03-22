200.000 TL maaşla çalışacak işçi bulamıyorlar: İş ihtiyacı olana büyük fırsat

İnşaat sektöründe yaşanan durgunluk ve satışlardaki büyük düşüş yetmezmiş gibi yeni bir kriz patlak verdi. Ankara İnşaatçılar Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu, şantiye şeflerine 50 bin TL, kule vinç operatörlerine ise 200 bin TL maaş verildiğini söyledi. Düz işçilerin günlük 2 bin TL, aylık ise 100 bin TL kazandığını belirten Erkutoğlu, şap ustalarının da günlük 2 bin TL yevmiyeyle çalıştığını ve bulmakta zorlandıklarını kaydetti.

PERSONEL SIKINTISI ZİRVE YAPTI

Eleman sıkıntısının nedenlerini sıralayan Erkutoğlu, meslek okulları sayısının azalması ve teşvikin olmamasını söyledi. Avrupa'daki eğitim sistemini örnek almamız gerektiğini vurgulayan Erkutoğlu, "Neredeyse her ilde özel üniversite var. Meslek okullarını çoğaltmamız gerekir" dedi.

İSTANBUL DEPREMİ İLE BAŞETMEK İÇİN PERSONEL ŞART

Sektör temsilcileri, beklenen büyük İstanbul depremine de dikkat çekti. Kentsel dönüşümün bir an önce hızlanması gerektiğini, ancak eleman sıkıntısının bu konuda engel teşkil ettiğini vurguladı.

Erkutoğlu bir deprem olduğunda vinç ve kepçe operatörü gerekeceğini belirterek "Onları nerede bulacağız?" diye sordu.