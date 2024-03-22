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Meteoroloji'den flaş uyarı: Bu sefer çok sert vuracak

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Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşı rahat giyinmeye teşvik ederken, Meteoroloji'den flaş bir uyarı geldi. Yetkililere göre 15 ilde sarı kodla uyarı verildi. Sıcaklıklar 4 ila 6 derece birden düşecek...

Meteoroloji'den flaş uyarı: Bu sefer çok sert vuracak mask
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Türkiye genelinde mevsim normalleri üzxerinde seyreden sıcaklıklar bitiyor. 4 ila 6 derece birden düşecek olan sıcaklıklar vatandaşı titretecek.

TİTREYECEĞİZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı günlük hava tahmin raporları üşüyeceğimizi göstgeriyor.

Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevreleri dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI 4-6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Sıcaklıkların batı kesimler ile Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, yurdun doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇOK KUVVETLİ SAĞANAKLAR GELİYOR

Yağışların; Rize, Erzurum, Ağrı çevreleri, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri, Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ DÜŞEBİLİR

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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22 Mar 2024 - 10:48 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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