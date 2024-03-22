22 Mar 2024 - 09:44- Gündem G:

Alanya'da tek tip sahil büfesi uygulaması genişletiliyor

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Alanya merkezdeki sahil büfelerine yönelik Alanya Kaymakamlığı ile Alanya Belediye Başkanlığı arasında “Tek Tip Sahil Büfesi” Projesi protokolü imzalandı

Alanya'da tek tip sahil büfesi uygulaması genişletiliyor mask
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ALANYA’DA Saray, Güllerpınarı ve Cumhuriyet mahalleleri sınırları içerisinde bulunan sahillerde ki büfelerin tek tipe dönüştürülmesini sağlamak amacıyla “Tek Tip Sahil Büfesi” projesi için Alanya Kaymakamı Dr Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel arasında 10 yıllık protokol imzalandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayı alınarak yapılacak olan proje ile Saray, Güllerpınarı ve Cumhuriyet mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 19 adet sahil büfesi hazineden Alanya Belediyesine devredilerek tek tipe dönüştürülüp vatandaşlara hizmet verecek. Konu ile ilgili konuşan Kaymakam Ürkmezer, “Turizm cenneti Alanya’mızda vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Daha önce Okurcalar ve Kargıcak mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 88 adet sahil büfesini tek tip hale getirmek için belediyemizle protokol imzalamıştık. Bugünde yine Alanya merkezde Saray, Güllerpınarı ve Cumhuriyet mahallelerimiz sınırları içerisinde bulunan 19 adet sahil büfesine dair Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile protokolü imzaladık. Daha önceki imzaladığımız protokol ile birlikte Alanya’mızın sahillerinde Avsallar- Okurcalar ve Merkez bölgesinde 107 adet sahil büfesi tek tipe dönüştürülmüş olacak. Protokol ile vatandaşlarımıza eşit şekilde hizmet gidecek ve sahillerimizin estetiği daha da güzelleşecek. Projede için Alanya Belediyesine, Milli Emlak Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Alanya Belediye Başkanı Yücel ise, “Sahillerimizde düzen ve tertibi sağlamak, vatandaşlarımıza eşit ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla başlattığımız tek tip sahil büfesi uygulamasını Oba-Kargıcak hattının ardından merkez mahallelerimizde de hayata geçirmek adına Alanya Kaymakamlığımız ile protokol imzaladık. Protokol doğrultusunda Saray, Güllerpınarı ve Cumhuriyet Mahallemizde bulunan 19 sahil büfesini en kısa sürede yenileyecek, vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Antalya Valiliğimize ve Alanya Kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Alanya'da tek tip sahil büfesi uygulaması genişletiliyor

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22 Mar 2024 - 09:44 - Gündem

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