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Aldatan kocasını ülkeden ülkeye takip etti, suç üstü bastı, bıçakladı

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Dünya, aldatıldığından şüphelenen Taylandlı bir kadın, kocasını ülkeyi aşarak takip edip bir otelde suç üstü basıp hem kocasını hem sevgilisini bıçaklamasını konuşuyor.

Aldatan kocasını ülkeden ülkeye takip etti, suç üstü bastı, bıçakladı mask
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Akıllara zarar olay Tayland'da başlayıp Tayvan'da bitti. Aldatıldığından şüphelenen kadın binlerce kilometre kocasını takip edip bir otelde sevgilisi ile bastı.

Tayland'ın Isaan eyaletindeki bir otel odasına gelen polis ekipleri biri Taylandlı bir erkek, diğeri 25 ila 30 yaşları arasında bir kadın olmak üzere iki yaralı kişiyle ve korku filmlerindeki kan banyosunu andıran bir sahneyle karşılaştı.

Kaynak: MYNET
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22 Mar 2024 - 10:07 - Dünya

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