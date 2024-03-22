Aldatan kocasını ülkeden ülkeye takip etti, suç üstü bastı, bıçakladı

Akıllara zarar olay Tayland'da başlayıp Tayvan'da bitti. Aldatıldığından şüphelenen kadın binlerce kilometre kocasını takip edip bir otelde sevgilisi ile bastı.

Tayland'ın Isaan eyaletindeki bir otel odasına gelen polis ekipleri biri Taylandlı bir erkek, diğeri 25 ila 30 yaşları arasında bir kadın olmak üzere iki yaralı kişiyle ve korku filmlerindeki kan banyosunu andıran bir sahneyle karşılaştı.

Kaynak: MYNET