Aldatan kocasını ülkeden ülkeye takip etti, suç üstü bastı, bıçakladı

Akıllara zarar olay Tayland'da başlayıp Tayvan'da bitti. Aldatıldığından şüphelenen kadın binlerce kilometre kocasını takip edip bir otelde sevgilisi ile bastı.
Tayland'ın Isaan eyaletindeki bir otel odasına gelen polis ekipleri biri Taylandlı bir erkek, diğeri 25 ila 30 yaşları arasında bir kadın olmak üzere iki yaralı kişiyle ve korku filmlerindeki kan banyosunu andıran bir sahneyle karşılaştı.
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.