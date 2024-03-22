Araç sahipleri dikkat! Bu gece itibarıyla geçerli olacak

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, özellikle araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde beklenen bir haber geldi ve motorin fiyatlarında önemli bir indirim yapılacağı duyuruldu.

1.01 LİRALIK İNDİRİM

İndirim, gece yarısından itibaren uygulamaya konulacak ve motorin litre fiyatında 1.01 TL'lik bir düşüş yaşanacak. Uzmanlar, bu indirimin döviz kurlarındaki değişikliklerden değil, uluslararası piyasalardaki yurt dışı fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığını belirtiyor.

Akaryakıt sektöründeki gözler, döviz kurlarında yaşanabilecek değişimlere ve uluslararası piyasalardaki fiyat hareketlerine çevrilmiş durumda. Yapılan açıklamaya göre, motorin fiyatlarında uygulanacak olan bu indirim, benzin fiyatlarını etkilemeyecek.

Uzmanlar, döviz kaynaklı bir indirimin söz konusu olsaydı, benzin fiyatlarında da bir düşüş yaşanabileceğini ancak mevcut indirimin yurt dışı piyasalardaki fiyat düşüşlerinden kaynaklandığını ifade ediyorlar.

Kaynak: Karar