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Eylem Tok Amerika'da nasıl geçiniyor? Ne yaptığı bulundu! aylığı tam 320.000 TL

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Resmen bir katliama imza atarak Türkiye'den annesi Eylem Tok tarafından kaçırılan Timur Cihantimur'un Amerika'da nasıl yaşadığı ve nasıl geçindiği merak konusu olmuştu. Aylığı tam 320.000 TL'den 1 yıllık peşin ödeyerek rezidans kiraladıkları ortaya çıktı. Türkiye kamuoyu katilin bir an önce Türkiye'ye getirilmesini bekliyor.

Eylem Tok Amerika'da nasıl geçiniyor? Ne yaptığı bulundu! aylığı tam 320.000 TL mask
Eylem Tok Amerika'da nasıl geçiniyor? Ne yaptığı bulundu! aylığı tam 320.000 TL
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İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Acı'nın öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ederken, kaza sonrası Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı.

TELEFON ARANDI, AÇAN EYLEM TOK

Türkiye’yi sarsan kazanın üzerinden 20'den fazla gün geçti. Gündemden düşmeyen kazayla ilgili her gün yeni bir gelişme daha ortaya çıkıyor. Bu kez iddiaya göre olay yerinde yaralı İbrahim Gümüş'ün elinden alınan cep telefonu defalarca arandı. Arayan onu merak eden annesiydi. Ve aramalardan 3'üne cevap verildiği ortaya çıktı.



Kanal D Haber'de yer alan bilgide “Daha sonra bir daha arıyorlar, aramada bir bayan çıkıyor, İbrahim Gümüş’ün annesi, oğlunun kaza yaptığını öğrenir öğrenmez hemen aradı. O esnada telefona bir kadın çıktı, ‘çocuklar iyi’ dedi ve telefonu kapattı.” ifadelerine yer verildi.

İddiaya göre o kişi Eylem Tok’tu. Ve kazadan hemen sonra olay yerine gelen görgü tanığı da gördüklerini Aci ailesinin avukatına anlattı.

AYLIK 320 BİN LİRAYA REZİDANS

Türkiye’de bunlar yaşanırken kilometrelerce ötede Eylem Tok ve oğlunun bir rezidansta ev kiraladıkları iddia edildi.

Aci ailesinin avukat Hacı Orhan, "Rezidans tuttular, kirasını peşin ödediler’ şeklinde bir mesaj gönderdiler Amerika'dan. Aylık kirası 10 bin dolar. Bu da 1 yıl dönmeyeceklerini gösteriyor." dedi.


Rezidansın 50 katlı olup 29. katta yer aldığı belirtildi. Fiyatı ise Türk parasıyla 320 bin liraya tekabül ediyor.


Avukat ailenin isteğiyle Amerikan konsolosluğuna yaşananları anlatan bir yazı yazacaklarını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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22 Mar 2024 - 09:50 - Asayiş

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