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Survivor'da sonunda patladı: Yaman, Yasin'e 'Kimse elimden alamaz seni'

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Survivor'da yaşananlara artık sadık izleyiciler bile yetişemez oldu. Gelecek bölüm fragmanında verilen görüntüler adada adeta savaşın fitilini ateşleyen cinstendi. Yaman ve Yasin'in birbirine girdiği görülen görüntülerde, Yaman'ın Yasin'e dönerek, 'Kimse elimden alamaz seni' demesi merak uyandırdı.

Survivor'da sonunda patladı: Yaman, Yasin'e 'Kimse elimden alamaz seni' mask
Survivor'da sonunda patladı: Yaman, Yasin'e 'Kimse elimden alamaz seni'
Survivor'da sonunda patladı: Yaman, Yasin'e 'Kimse elimden alamaz seni'
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Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından olan ve Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmaya bu defa Yasin ve Yaman arasındaki gerginlik damga vurdu.

YAMAN SİNİRDEN KÜPLERE BİNDİ

Survivor All Star 2024'ün ilk 'Bil-Bakalım' oyunu oynanırken Yasin Yaman hakkında 'Bile bile yapıyor' deyince Yaman çok sinirlendi ve 'Neyin bile bilesi?' diye karşılık verdi.

YASİN YERİNDEN KALKARAK YAMAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Yasin ise 'İşine bak hadi' diyerek sert çıktı. Yasin'in sözlerine çok sinirlenen Yaman 'Bak sana bir tane vururum burda. Kimse elimden alamaz seni' dedi. Yasin ise oturduğu yerden kalkarak Yaman'ın üzerine yürüdü.

HAKAN VE POYRAZ ARAYA GİRDİ

Hakan ve Poyraz'ın Yasin'i durdurmaya çalıştığı anlar ise kısa sürede gündem oldu.
# Bir, türkiye, Survivor

22 Mar 2024 - 09:36 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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