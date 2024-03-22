Survivor'da sonunda patladı: Yaman, Yasin'e 'Kimse elimden alamaz seni'

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından olan ve Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmaya bu defa Yasin ve Yaman arasındaki gerginlik damga vurdu.
YAMAN SİNİRDEN KÜPLERE BİNDİ
Survivor All Star 2024'ün ilk 'Bil-Bakalım' oyunu oynanırken Yasin Yaman hakkında 'Bile bile yapıyor' deyince Yaman çok sinirlendi ve 'Neyin bile bilesi?' diye karşılık verdi.
YASİN YERİNDEN KALKARAK YAMAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Yasin ise 'İşine bak hadi' diyerek sert çıktı. Yasin'in sözlerine çok sinirlenen Yaman 'Bak sana bir tane vururum burda. Kimse elimden alamaz seni' dedi. Yasin ise oturduğu yerden kalkarak Yaman'ın üzerine yürüdü.
HAKAN VE POYRAZ ARAYA GİRDİ
Hakan ve Poyraz'ın Yasin'i durdurmaya çalıştığı anlar ise kısa sürede gündem oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.