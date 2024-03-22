İzmir'de şok olay! Cesetle birlikte kilometrelerce tur attılar

İzmir'in Bornova ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan, cinayet kentte infiale yol açtı. Kuyumcu dükkanı sahibi Bekir Bozar'ın cesedi, 35 TU 261 plakalı bir otomobilin bagajında bulundu. Polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucunda, Bozar'ın başından üç kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Otomobilin bulunduğu bölge emniyet şeridiyle çevrilirken, polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışmalara başladı. Olay, Kazımdirik Mahallesi 364/1 sokakta bulunan bir özel hastanenin otoparkında, park halinde duran 35 TU 261 plakalı otomobilin bagaj kısmında ceset olduğunu ihbar etmesiyle ortaya çıktı.

ÜÇ EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

E.K.'nın ifadesine göre, 19 Mart günü akşam saatlerinde zanlı F.B. tarafından Burak Reis Caddesi'ne çağrıldı. E.K., adrese gittiğinde, F.B. ile birlikte Bekir Bozar'ı aynı araçta buldu. E.K.'nın anlattığına göre, araçta alacak verecek meseleleri yüzünden sert bir tartışma başladı ve F.B. tabancayla Bozar'a üç el ateş ederek onu öldürdü.

CESETLE BİRLİKTE KİLOMETRELERCE YOL GİTTİLER

E.K. isimli şahıs, F.B.'nin talimatı üzerine cesedi otomobilin bagajına koyduklarını ve ardından Manisa'nın Turgutlu ilçesine kadar kilometrelerce yol katettiklerini belirtti. Sabahın erken saatlerinde İzmir'e geri döndükten sonra, otomobili bir hastanenin otoparkına bırakan E.K., F.B.'nin polise teslim olacağını söylediğini ancak bu gerçekleşmediğini ifade etti.

BOZAR'IN ALTINLARIYLA BORÇLARINI ÖDEMİŞ

İzmir'i ayağa kaldıran cinayetin sadece bir arkadaşlık bağının kopması sonucu ortaya çıkan bir çatışma olmadığı ortaya çıktı. Bozar'ın kuyumcu dükkanından çalınan altınlarla ilgili yapılan araştırmalarda, F.B.'nin olaydan bir gün sonra 14 kişiye altın karşılığında borç ödediği belirlendi.

Kaynak: DHA