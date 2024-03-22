- Ekonomi

AK Partili isimden emekliler için kritik açıklama: Seyyanen zam gelecek mi...

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AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, emeklilere yönelik seyyanen zam hakkında konuştu ve seçimlerden önce emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin yükseltileceğini belirtti. Ayrıca, Kurban Bayramı'ndan önce emeklilere ekstra bir ikramiye daha verileceğini ifade etti.

AK Partili isimden emekliler için kritik açıklama: Seyyanen zam gelecek mi... mask
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programında seçimlerle ilgili soruları cevaplandırdı. Emekli maaşlarına yapılacak ek zamlar hakkında bilgi veren Şen, seçim öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinde artış olacağını aktardı. Ayrıca, Kurban Bayramı'ndan önce de emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılacağını da vurguladı. Kurban Bayramı öncesinde ise büyük bir ikramiye geleceğini bildirdi. değerlendiriliyor.

Şen'in yaptığı açıklamalar şöyle:

"Emekliler konusunda seçimden önce bayram ikramiyesi arttırılacak verilecek. Daha sonra Kurban Bayramı öncesinde de büyük bir ikramiye gelecek. Devletin elinde ne varsa hepsini vatandaşına verdiğini halkın bilmesini istiyorum... Çok büyük bir deprem geçirdik ve devletinde elinde olan parayı orayı gönderdiğini bilinmeli. AK Parti olarak ve liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşı enflasyona karşı asla ezdirmeyeceğini hatırlamalarını ve sabırlı olmalarını rica ediyorum... Temmuz öncesinde bir çalışma yapılıyor, bu seçimle bağlantılı bir durum değil. Bu konuda gereği yapılacak."

Kaynak: Kamu Son Haber

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22 Mar 2024 - 01:31 - Ekonomi

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