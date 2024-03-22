Ünlü sanatçıdan kahreden haber geldi

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın yıllardır savaştığı kolan kanseri yeniden nüksetmişti. Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan'ın dördüncü mücadelesinde yenik düştü.

61 yaşında yaşama veda eden Bahar Öztan yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan son bir yıldır zorlu bir yaşam savaşı veriyordu. Bahar Öztan yaptığı paylaşımlarla hayranlarını habersiz bırakmamış zaman zaman sevenlerinden dua istemişti.

OĞLU AÇIKLAMA YAPARAK TADEVİSİNİN EVDE YAPILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Annesi Bahar Öztan'ın sağlık durumu geçtiğimiz günlerde açıklama yapan oğlu Yiğit Çolak, annesinin tedavisine evde devam edildiğini söylemişti. Yiğit Çolak, "Her zaman dualarınızı bekliyoruz." diye konuşmuştu.

DAHA ÖNCE AMELİYATI ÖNCESİ FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Usta oyuncu ameliyatını öncesinde "Herkese selam ve sevgiler. Çok kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var. Türkiye’nin en kıymetli iki profesörü Gökhan Demir ve Bilgi Baca'dan Allah başımızdan eksik etmesin. Bütün hocalarımızı." demişti.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

11 Ağustos 1962 yılında İskenderun'da dünyaya gelen Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol almasının ardından film yapımcıları tarafından keşfedildi. Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Bahar Öztan, fotoromanların aranan yüzü oldu.

Bir yandan reklamlarda yüzünü gösteren Bahar Öztan, 1972'de 'Mahkum' filmi ile sinemaya adım attı ve 1980'de rol aldığı 'Şaşkın Milyoner' filmi ile ününe ün kattı.

Bir süre şarkıcılık deneyimi de yaşayan Bahar Öztan Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın kadrosunda sahneye aldı. Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri alan Bahar Öztan, yurt dışı turnelerine katıldı. 2000'li yılların başında ABD'ye giderek Miami'de yaşadı. Altı yıl sonra tekrar Türkiye'ye dönenen Bahar Öztan otel işletmeciliği yaptı.

Kaynak: Kamu Son Haber