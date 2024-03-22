Bu belgeniz varsa yaşadınız! Duyan herkes oraya koştu...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalara yönelik özel bir maddi destek programı başlattı. Bu program, tüberküloz veya SSPE gibi kronik hastalıklara sahip bireyleri sosyal ve ekonomik zorluklarından kurtarmayı hedefliyor.

Gelir şartı aranmaksızın sunulan bu yardım, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve maddi zorluklarına çözüm sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MAAŞ BAĞLANACAK

Program, kronik hastalıklar nedeniyle zorluklarla karşılaşan bireylerin başvurularını değerlendirerek aylık 5.100 TL nakit yardımı sağlıyor. Bu destek, hastalara düzenli bir gelir kaynağı sunarak yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.

Özellikle Ocak ve Temmuz aylarındaki zamlarla birlikte artırılan bu yardım, 2024 yılında memur maaşlarındaki beklenen yüzde 50'lik artışla paralel olarak yükseltilmeyi planlıyor.

Başvuru süreci, Aile Bakanlığı'na yapılan başvurularla başlamaktadır. Başvuru aşamasında hastanın sağlık durumu detaylı bir şekilde incelenmekte ve yardımın verilip verilmeyeceğine karar verilmektedir.

Bu destek programı, kronik hastalıklar nedeniyle maddi desteğe ihtiyaç duyan bireyler için önemli bir rahatlama kaynağı olarak öne çıkmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı bu maddi destek, kronik hastalıkları olan vatandaşlara ekonomik destek sunarak onların hayatlarını sürdürmelerine katkı sağlamaktadır. Bu anlamlı yardım, sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olarak, kronik hastalara umut ve destek olmayı sürdürmektedir.

Kaynak: Kamu Son Haber