Bakan Şimşek'ten yeni düzenleme sinyali: Tapunuz varsa buna mutala dikkat edin! Yoksa başınız ağrıyabilir...

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, 2023 Yılında Kira Geliri elde eden mükelleflerin 1 Mart-1 Nisan 2024 tarihleri arasında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyanda bulunmaları gerektiğini hatırlatarak, Mesken Kira Geliri elde eden mükelleflere yönelik açıklamalarda bulundu.

ZORUNLULUK BULUNMUYOR

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, yaptığı açıklamada, “2023 yılı içerisinde elde edilen bu gelirlere ilişkin beyannamelerin, kendileri için önceden hazırlanmış olan Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden vergi dairesine gitmeden kolay ve güvenli bir şekilde verebilirler. Mükelleflerimiz sisteme, Başkanlığımız internet sayfası (gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabilir" dedi.

Binaların mesken olarak kiraya verilmesiyle elde edilen gelirlerin 2023 yılı için 21.000 TL’lik kısmının istisna olduğuna değinen Törer, bu tutarın altında kira geliri elde edenlerin beyanname verme zorunluluğu bulunmadığını, bu tutarın üzerinde gelir elde ettiği halde beyanda bulunmayan veya eksik beyanda bulunan mükelleflerin ise bu istisna tutarından yararlanamayacağını dile getirdi.

TAPU SAHİPLERİ DİKKAT!

İnternet üzerinden beyanda bulunmak isteyen mükelleflerin, kullanıcı kodu veya e- Devlet şifresi ile “Hazır Beyan Sistemi” ne giriş yaparak beyannamelerini kolaylıkla verebileceklerini ifade eden Törer; “Gelir İdaresi Başkanlığınca, resmi kurumlar (nüfus idaresi, tapu vb.) bankalar, belediyeler ve benzeri kuruluşlardan alınan bilgilere göre Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi hazır olarak ekrana gelecektir.

Mükelleflerimiz beyannamede yer alan bilgileri kontrol ederek, düzeltmelerini veya varsa gider ve indirimler gibi eklemelerini yaptıktan sonra beyannamelerini onaylayacaklar ve böylece vergi hesaplanarak sistem tarafından otomatik olarak tahakkuk ettirilecektir” ifadelerini kullandı.

1 NİSAN VE 31 TEMMUZ’A DİKKAT

Mükelleflerin sistem üzerinden beyannamelerini 1 Mart - 1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında 7 gün 24 saat gönderebileceklerini ifade eden Törer, “2023 yılında elde edilen Kira Gelirlerine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin,

2024 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere; Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 01 Nisan 2024 (31 Mart 2024 resmi tatile rastladığından) İkinci taksitin 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, yine Hazır Beyan Sistemi üzerinden “Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme” bölümünden ya da Başkanlığımıza bağlı veznelerden ödeyebileceklerdir” diye konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, şu ifadelere yer vermişti:

"Kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındı... Kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak."

Kaynak: Kamu Son Haber