Bakan'dan onay geldi: Sağlık personellerine yeni düzenleme yolda!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık teknisyenleri için getirilen yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Anestezi, ameliyathane teknisyenleri, acil tıp teknisyenleri ve paramedik personel için yapılan düzenlemelerle ilgili olarak açıklama yapan Bakan Koca, bu konuda daha fazla detayı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Resmi Gazete'de yakın zamanda yayınlanması beklenen bu yeni düzenlemelerde, kamu sektöründe teknisyenlerin kendi alanlarındaki görevleri üstleneceği, hemşirelerin ise kendi mesleki sorumluluklarına odaklanacağı vurgulandı. Bakan Koca, özel sektörde ise teknisyenlerin hemşirelerin denetimi altında, onların iş tanımına uygun görevlerde çalışabileceklerini ifade etti.

Mardin'deki esnaf ziyareti esnasında konuyla alakalı bir gencin sorusunu cevapladığı video paylaşımına da yer veren Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuda herkes kendi işini yapacak. Teknikerler kendi işini, hemşire arkadaşlar kendi işini, yerine kimse çalışmayacak. Özel sektörde, özellikle bu anlamda hemşire arkadaşlarımızın sorumluluğunda, hemşire arkadaşlarımız yoksa onların çalışma durumu yok, hemşire arkadaşlarımızın sorumluluğunda onların görev tanımına uygun işleri yapmaya sadece izin var. Yani hemşire arkadaşlar tedirgin olmasınlar. Onların sorumluluğunda, görev tanımına uygun tekniker arkadaşlar sadece özel sektörde... Kamuda herkes kendi görev tanımına uygun alanda çalışacak."

Kaynak: Kamu Son Haber