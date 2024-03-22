Şimşek start verdi

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde üst üste Trabzonspor, Sivasspor ve Kayserispor'u mağlup ederek 3'te 3 yapan turuncu yeşilli ekip, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından start verdi. Gaziantep mesaisine başlayan turuncu yeşilli ekip, lige verilen milli arada çoğunluğu Hollanda Ligi'nde forma giyen oyunculardan kurulu Curaçao Milli Takımı ile 24 Mart Pazar günü bir de hazırlık maçı yapacak. Oba Stadyumu'nda oynanacak olan özel maç saat 15.30'da başlayacak.

ÇALIŞMALAR 4 EKSİKLE BAŞLADI



Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma koşusu ile başlayan Alanyaspor'un Gaziantep FK mesaisi, gruplar halinde yapılan pas çalışması ile devam etti. Zimbitlik Sahası'nda basına kapalı olarak yapılan antrenmanın ikinci bölümünde ise Gaziantep FK maçının taktik çalışmaları yapıldı. Antrenmana milli takım kampında olan Oğuz Aydın, Balkovec (Slovenya), Aliti (Kosova) ve Hadergjonaj (Kosova) katılmazken, diğer oyuncular tam kadro olarak idmanı tamamladılar. Corendon Alanyaspor, Gazintep FK çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ