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‘Yeni binamız hayırlı olsun’

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Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi’nin yeni hizmet binasının yüzde 95’ini tamamladıklarını açıkladı

‘Yeni binamız hayırlı olsun’ mask
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SOSYAL medya hesabı üzerinden yeni hizmet binasına ilişkin bir video mesaj yayınlayan Yücel, “Mevcut belediye hizmet binamızdan 6 kat daha büyük olan, şehrin her noktasından ulaşımı kolay, yeni akıllı belediye hizmet binamızın yüzde 95’ini tamamladık. Peyzaj ve çevre düzenlemelerinin ardından Alanya’mıza çok uzun yıllar hizmet verecek yeni hizmet binamızdan vatandaşlarımıza hizmet üretmeye, şehrimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Yeni Belediye Hizmet Binamız Alanya’mıza hayırlı olsun” dedi. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi
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22 Mar 2024 - 01:08 - Siyaset

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