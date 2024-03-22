‘Yeni binamız hayırlı olsun’

SOSYAL medya hesabı üzerinden yeni hizmet binasına ilişkin bir video mesaj yayınlayan Yücel, “Mevcut belediye hizmet binamızdan 6 kat daha büyük olan, şehrin her noktasından ulaşımı kolay, yeni akıllı belediye hizmet binamızın yüzde 95’ini tamamladık. Peyzaj ve çevre düzenlemelerinin ardından Alanya’mıza çok uzun yıllar hizmet verecek yeni hizmet binamızdan vatandaşlarımıza hizmet üretmeye, şehrimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Yeni Belediye Hizmet Binamız Alanya’mıza hayırlı olsun” dedi. (Toygar DİM)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.