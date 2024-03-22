Tosmur'da asfalt çalışması

Merkez mahallelerde zamanla yıpranan ve çeşitli kurumların altyapı çalışmaları ile işlevini yitiren caddelerin asfaltını yenilemeye devam ettiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Mahmutlar Mahallesi’ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından şu an Tosmur Mahallemizdeki Eski Gazipaşa Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması için altyapı ve eski asfalt kırım işlemi gerçekleştiriliyor. Kısa zamanda inşallah bu caddemizi de yeni asfaltla buluşturacağız. Diğer bölgelerimizde de gerek yol düzenleme gerekse yama çalışmalarımız devam ediyor" dedi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Belediyesi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.