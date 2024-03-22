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Tosmur'da asfalt çalışması

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KENT merkezinde pek çok caddenin altyapısını ve asfaltını yenileyerek konforlu ulaşım sağlayan Alanya Belediyesi, asfalt yenilme çalışmalarına Tosmur Mahallesindeki Eski Gazipaşa Caddesi’nde devam ediyor.

Tosmur'da asfalt çalışması mask
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Merkez mahallelerde zamanla yıpranan ve çeşitli kurumların altyapı çalışmaları ile işlevini yitiren caddelerin asfaltını yenilemeye devam ettiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Mahmutlar Mahallesi’ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından şu an Tosmur Mahallemizdeki Eski Gazipaşa Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması için altyapı ve eski asfalt kırım işlemi gerçekleştiriliyor. Kısa zamanda inşallah bu caddemizi de yeni asfaltla buluşturacağız. Diğer bölgelerimizde de gerek yol düzenleme gerekse yama çalışmalarımız devam ediyor" dedi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Tosmur'da asfalt çalışması

Kaynak: Alanya Belediyesi
# devam, Belediye, Alanya

22 Mar 2024 - 01:05 - Yaşam

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