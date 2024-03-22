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Özçelik: Yeniden yapılandıracağız

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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, belediye hizmetleri için hızlı çözüm sözü verdi.

Özçelik: Yeniden yapılandıracağız mask
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Özçelik, farklı birimlerdeki hizmet ve taleplerini iletmek üzere bizzat belediye binasına gelen, zaman kaybı yaşayan vatandaşların acil ve akıllı belediyecilik sistemiyle rahatlayacağını söyledi.
Vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan projelerini hayata geçirmek için çok az bir zaman kaldığını ve heyecan içinde görevi devralacakları günü beklediklerini ifade eden CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Alanya Belediyesi'ni akıllı ve hızlı hizmet veren bir kurumsal yapıya dönüştüreceklerini söyledi. Özçelik, "Dijital Belediyecilik uygulamalarımız ile barınma, gıda, ulaşım başta olmak üzere diğer belediye hizmetlerine anlık erişimi sağlayacağız. Hemşehrilerimizin hızlı erişimi kadar, belediyemizin de hızlı çözüm sağlanacağı acil belediyecilik sistemiyle halkımızın her derdine çare olacağız. Akıllı Belediye sistemi ile vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız" dedi.


'BELEDİYECİLİĞİ YENİDEN TANIMLIYORUZ'

Alanya Belediyesi'nde teknolojiyi geliştireceklerine vurgu yapan Osman Tarık Özçelik, "Günümüzün gelişen teknolojisi ve değişen toplumsal ihtiyaçlar gereğince Alanya Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini geliştirmek, iyileştirmek zorundayız. Şeffaflığı, katılımcılığı ve verimliliği ön planda tutarak, liyakatli ve çağdaş bir yönetim anlayışıyla halkımıza daha hızlı ve etkili hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Yönetim yapılanmamız ile belediyeciliği yeniden tanımlayacağız. İhtiyaca göre belediye bünyesinde yeni birim ve müdürlükler oluşturacağız. Ekibimizle birlikte meydanlardayız ve gece gündüz demeden yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızın, görev bilinci ve duyarlılığını esas alacağımız belediyecilik hizmetleriyle tanışmasına çok az kaldı" şeklinde konuştu. (CHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya

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22 Mar 2024 - 01:04 - Siyaset

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