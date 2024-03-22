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Sahil büfeleri tek tip olacak

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Alanya Belediyesi ile Milli Emlak Müdürlüğü arasında sahil büfelerinin Alanya Belediyesi’ne kiralanması, yenilenmesi ve tek tip hale getirilmesi hususunda protokol imzalandı. Başkan Yücel, “Vatandaşlarımıza en iyi, en sağlıklı hizmeti verecek şekilde büfelerimizi yenileyip hizmete sunacağız” dedi

Sahil büfeleri tek tip olacak mask
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SARAY, Güllerpınarı ve Cumhuriyet mahallelerinde bulunan merkez sahil büfeleri, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Alanya Belediyesi’ne devredildi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile Belediye Başkanı Adem Murat Yücel arasında imzalanan protokolle 19 sahil büfesinin sorumluluğu 10 yıl süre ile Alanya Belediyesi’ne devredildi. Alanya Belediyesi’nin Alanya sahillerinde uygulamaya koyacağı tek tip sahil büfesi projesi kapsamında gerçekleşen devirle halk plajlarının sayısı arttırılacak. Daha önce Oba-Kargıcak arasında yapılan tek tip sahil büfesi uygulaması, protokol doğrultusunda merkez sahil büfelerinde de uygulanacak.


“BÜFELER TEK TİP OLACAK, HİZMET KALİTESİ ARTACAK”


Protokol sonrası yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Yücel, “Protokol doğrultusunda Belediye olarak sahil büfelerini yenileyerek tek tip hale getireceğiz. Çalışmalarımız kısa süre içerisinde başlayacak. Artık büfelerin bir standardı olacak. Büyük-küçük büfe derdi artık son bulacak, hepsi birbirinin aynısı olacak. İşletmeciler de rahat edecek. Buradaki amacımız vatandaşlarımıza ve misafirlerimize en iyi, en sağlıklı ve en kaliteli hizmeti vermek. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Antalya Valiliğimize ve Alanya Kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de, Başkan Adem Murat Yücel’in sahil düzenlemesi hususunda çok güzel bir çalışma yürüttüğünü, tek tip sahil büfesinin vatandaşlara eşit ve kaliteli hizmet anlamında önemli olduğunu söyledi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

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22 Mar 2024 - 01:02 - Siyaset

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