'Alanya doğal gaza kavuşuyor'

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya tarihine altın harflerle yazılacak olan bir hizmeti daha vatandaşlarla buluşturuyor. Başkan Yücel, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, bölge muhtarları, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, ENERYA Antalya İl Müdürü Mehmet Akif Tulukcu ve şirket yetkilileri ile Çıplaklı Mahallesi’nde kurulan doğal gaz tesisinde incelemelerde bulundu.



BAŞKAN YÜCEL: BAYRAMDAN SONRA

KAZI ÇALIŞMALARINA BAŞLIYORUZ



Bölge Direktörü Tulukcu’dan son durum hakkında bilgi alan Başkan Yücel, “Biliyorsunuz ki Alanya’mızın yıllardır özlemle beklediği doğal gaz BOTAŞ’ın ihale yapması ile şu anda Antalya Alanya arasında 72. kilometrede. Manavgat’a kadar ulaştı ve Ilıca bölgesinde. Biz de aynı zamanda boş durmadık, doğu tarafını düşünerek buraya da ENERYA şirketi ile birlikte depolama tesisi yaparak; Çıplaklı, Cikcilli ve Oba bölgesine doğal gaz verilmesine başlıyoruz. Bayramdan sonra artık kazı çalışmalarına başlayarak evlerimize en kısa süre doğal gaz verilecek ve Alanya’mız doğal gaz kullanımına başlayacak. Buradan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve ENERYA Şirketimize teşekkür ediyorum.” dedi.

TULUKCU: TESİSİMİZİ KURDUK



ENERYA Antalya İl Müdürü Mehmet Akif Tulukcu da bir açıklama yaparak, “Öncelikle Alanya’nın doğal gaz dağıtım lisansı alınması için iki karara ihtiyacımız vardı. Birisi Antalya Büyükşehir Belediyesi bir diğeri Alanya Belediyesi kararı. Bu kararları aldıktan sonra bize ilettiler, yönetim kurulumuzun onayı ile enerji Piyasası Düzenlemesi Kurumu’na başvurduk. Sonrasında BOTAŞ bu bölgenin iletim hattı ile ilgili ihaleleri tamamladı. 2 etaptan oluşan yaklaşık 300 kilometrelik bir iletim hattı yapılacak. Alanya’ya kadar olan kısım başladı ve şu anda 72. kilometreye kadar ilerlemiş durumda. Bu aşamada Adem Başkan’ın Alanyalıları daha hızlı doğal gazla buluşturma talebi ile bu gördüğünüz istasyon alanını bize tahsis etti. Çalışmalarda bize büyük destek sağladı. Dolayısıyla iletim hattı gelmeden süreci en az 2 sene öne alarak Çıplaklı bölgesinden başlayarak doğal gazı Alanya’ya getirdi. Bu tesis, bu sene 3 bin konuta hizmet verecek bir tesis, talep olması halinde de 7 bin 500 konuta hizmet verebilecek. İletim hattının tamamlanması ile birlikte temiz ve ekonomik enerji Alanya ile buluşacak. Ben, desteği olan başta belediye başkanımız olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız ile çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Böyle güzel bir adım atarak Alanya’yı doğal gaz ile buluşturan Başkan Yücel’e teşekkür ettiğini belirten Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da, “Başkanım siz belediye olarak bu doğalgazın buraya gelmesi için meclis kararı aldınız. Tesis alanını verdiniz. Çalışmalara yardım ettiniz. Alanya halkını BOTAŞ hattını beklemeden doğal gaz ile buluşturuyorsunuz. Sizi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum” dedi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi