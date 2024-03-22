'Terapi ile nefes alın'

DOÇ. Dr. Çelik, Pulmoner rehabilitasyonunun kronik solunum hastalığı olan kişiler için büyük önem taşıdığını belirterek konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu:



"Pulmoner Rehabilitasyon; uzun süreli solunum problemi olan hastaların tıbbi tedavilerinin yanında önerilen, bu hastaların fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığını iyileştirmeyi hedefleyen, bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar bütünüdür. Pulmoner Rehabilitasyon Programını; KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) başta olmak üzere astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları, kistik fibrozis, göğüs duvarı hastalıkları, nöromusküler hastalıklar, akciğer nakli/cerrahisi öncesi ve sonrası, akciğer kanseri, pulmoner hipertansiyon, obstrüktif uyku apnesi, obezite ilişkili tüm akciğer hastalıkları ile yoğun bakımda ventilatöre bağlı olarak uzun süre yatan hastalarımıza başarılı bir şekilde uygulayabiliyoruz. Pulmoner Rehabilitasyonda amacımız; hastalığın ilerlemesinin önlenmek, hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı, yorgunluk ve fonksiyonel yetersizliğin ortadan kaldırılması, günlük yaşam aktivitelerinde yeterliliğin artırılması, katılımın sağlanması, bağımsızlığın artırılması, egzersiz toleransının ve fiziksel aktivite düzeyinin artırılması, sağlık durumunun iyileştirilmesi, hastalık atak sayısının azaltılması ve atak şiddetinin hafifletilmesi, yaşam kalitesinin geliştirilmesi, hastalığa bağlı psikolojik durumun iyileştirilmesi, ve sağ kalımda artış sağlamaktır. Hastaya ilk değerlendirmeden (egzersiz testi, yaşam kalitesi ölçümü, dispne değerlendirmesi, vücut kompozisyonun değerlendirilmesi) sonra belirlenen ihtiyaçlarına göre bir pulmoner rehabilitasyon programı planlanır. Pulmoner rehabilitasyon programı 5-8 hafta süre ile haftada iki veya üç seans olacak şekilde uygulanmalıdır. Daha uzun programlar daha fazla yarar sağlayabilir. Pulmoner rehabilitasyon merkezlerinde verilen egzersiz eğitimi, fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme gibi sağlıklı yaşam öğretileri alışkanlık haline getirilip ‘yaşam tarzı’ olmalıdır. Kişiler hastanemiz göğüs hastalıkları polikliniklerinden Pulmoner rehabilitasyon ünitemize yönlendirilmektedir. Uzun süreli solunum hastalığından dolayı nefes darlığı, çabuk yorulma ve güçsüzlük hissediyorsanız, günlük aktivitelerinizi yapmakta zorluk çekiyorsanız değerlendirme için göğüs hastalıkları uzmanına başvurabilir ve pulmoner rehabilitasyon programlarından yararlanabilirsiniz." ( Alanya EA Hastanesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya EA Hastanesi