21 Mar 2024 - 23:54- Dünya G:

Başbakan o görüntülere tazminat davası açtı

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İtalya video olayıyla günlerdir çalkalanıyor. İtalya Başbakanı Meloni, internette yayımlanan deepfake uygunsuz görüntü videoları nedeniyle tazminat davası açtı.

Başbakan o görüntülere tazminat davası açtı mask
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin 2020 yılında ABD merkezli bir internet sitesinde yüklenen deepfake cinsel içerikli videolar nedeniyle dava açıldı.

FONA BAĞIŞLAYACAK

İtalya’nın Sardunya adasından yüklendiği belirlenen videolar için 40 yaşında bir adam ve 73 yaşındaki babası hakkında soruşturma başlatıldı.Meloni, davada 100 bin Euro talep ediyor. İtalyan Başbakanı’nın, davayı kazanabilirse, elde edeceği tazminatı erkek şiddeti mağduru kadınları desteklemek için bir fona bağışlayacağı belirtildi. Meloni’nin temmuz ayında ifade vermesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Soruşturma, ifade, internet

21 Mar 2024 - 23:54 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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