Başbakan o görüntülere tazminat davası açtı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin 2020 yılında ABD merkezli bir internet sitesinde yüklenen deepfake cinsel içerikli videolar nedeniyle dava açıldı.

FONA BAĞIŞLAYACAK

İtalya’nın Sardunya adasından yüklendiği belirlenen videolar için 40 yaşında bir adam ve 73 yaşındaki babası hakkında soruşturma başlatıldı.Meloni, davada 100 bin Euro talep ediyor. İtalyan Başbakanı’nın, davayı kazanabilirse, elde edeceği tazminatı erkek şiddeti mağduru kadınları desteklemek için bir fona bağışlayacağı belirtildi. Meloni’nin temmuz ayında ifade vermesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi