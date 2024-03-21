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Bahar Öztan hayatını kaybetti

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Dördüncü kez kansere yakalanan sinema oyuncusu Bahar Öztan, bu kez kansere yenildi. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda olan Öztan bu akşam hayatını kaybetti.

Bahar Öztan hayatını kaybetti mask
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Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Bahar Öztan'dan 4. kez yakalandığı kanser ile mücadelesini kaybetti. Bir haftadır yoğun bakımda olan Bahat Öztan bu akşam hayatını kaybetti.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekerek sinema kariyerine adım atmıştı. 80'li yıllarda kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Öztan pek çok film ve dizide rol almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, sonra

21 Mar 2024 - 23:38 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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