Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Bahar Öztan'dan 4. kez yakalandığı kanser ile mücadelesini kaybetti. Bir haftadır yoğun bakımda olan Bahat Öztan bu akşam hayatını kaybetti.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekerek sinema kariyerine adım atmıştı. 80'li yıllarda kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Öztan pek çok film ve dizide rol almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi