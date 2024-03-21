Merkez Bankası duyurdu! Tüketici kredisine rekor faiz geldi

Tüketici kredilerinde faiz oranları tarihi zirveye ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, tüketici kredileri bir önceki haftaya göre yüzde 0,15 azalışla 1 trilyon 504 milyar 810 milyon 327 bin lira seviyesinde gerçekleşti. Ancak, tüketici kredi faiz oranlarında önemli bir yükseliş görülerek, önceki hafta yüzde 63,36 olan oran, yüzde 76'ya çıktı.

MEVDUAT FAİZİ DE YÜKSELDİ

Bankacılık sektörünün toplam mevduat miktarı, 15 Mart ile sona eren haftada 200 milyar 675 milyon 38 bin lira artarak, 15 trilyon 935 milyar 631 milyon 866 bin liraya ulaştı. Bu dönemde, 1-3 aylık Türk Lirası mevduat faizi yüzde 53,63'ten yüzde 55,7'ye, ticari kredi faizleri ise yüzde 55,76'dan yüzde 58,5'e yükseldi.

Ayrıca, ihtiyaç kredi faiz oranlarında da büyük bir artış kaydedildi ve 8 Mart haftasında yüzde 63,36 olan faiz oranı, 15 Mart haftasında yüzde 76'ya çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türk Lirası cinsinden mevduatlar %0,96 artışla 8 trilyon 713 milyar 53 milyon 987 bin liraya, yabancı para cinsinden mevduatlar ise %1,96 artışla 6 trilyon 555 milyar 150 milyon 58 bin liraya yükseldi.

YABANCI PARA MEVDUATI ARTIYOR

Toplam yabancı para mevduatı geçen hafta 215 milyar 313 milyon dolar oldu ve bu tutarın 182 milyar 815 milyon doları yurt içinde yerleşik kişiler tarafından oluşturuldu. 15 Mart itibarıyla, parite etkisinden arındırılmış verilere göre yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında 1 milyar 990 milyon dolarlık bir artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı, bir önceki hafta yüzde 0,95 artarak 1 trilyon 436 milyar 886 milyon 339 bin liraya yükselirken, kredi kartı bakiyeleri yüzde 0,40 azalarak 1 trilyon 734 milyar 418 milyon 483 bin lira oldu. Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri içinde 398 milyar 201 milyon 944 bin lira konut, 69 milyar 395 milyon 303 bin lira taşıt ve 1 trilyon 37 milyar 213 milyon 80 bin lira diğer kredilerden oluşmaktadır.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 15 Mart ile biten haftada 68 milyar 538 milyon 8 bin lira artarak 12 trilyon 213 milyar 953 milyon 509 bin liraya ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,67'lik bir artışa işaret ediyor.

Kaynak: KARAR