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Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem!

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

21 Mar 2024 - 23:03 - Gündem

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