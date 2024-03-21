Kanser tedavisi gören ünlü sanatçıdan acı haber!

İran asıllı ünlü söz ve beste yazarı Faramarz Aslani 69 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir ABD'de kanser tedavisi gören Faramarz Aslani'nin ölüm haberini, sanatçının eşi Mercan Aslani sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama ile duyurdu.

69 yaşındaki İranlı sanatçının, "Age Ye Rooz" adlı parçası daha önce Ajda Pekkan tarafından "Dile Kolay" adıyla Türkçe'ye uyarlanıp seslendirilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi